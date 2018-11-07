كونتي يرفض حل أزمته مع تشيلسي خارج ساحات القضاء :

يبدو أن قضية الإيطالي أنطونيو كونتي، مع مسؤولي تشيلسي الإنجليزي، لن تنتهي قريبا، بعدما رفض المدرب السابق للبلوز، عقد جلسة مع ممثلين عن النادي لحل خلافاتهما.

ويريد كونتي الحصول على تعويض 11 مليون إسترليني، بجانب باقي مستحقاته البالغة 9 ملايين إسترليني لنهاية عقده، بعد إقالته الصيف الماضي من إدارة تشيلسي، وتعيين مواطنه ماوريسيو ساري.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، إن كونتي يصر على عدم حل قضيته مع تشيلسي خارج المحكمة، إذ طلبت الإدارة الاجتماع بالمدرب الإيطالي، لكنه رفض، وفضل انتظار حكم المحكمة في القضية.

وكشفت الشبكة أن تشيلسي لا يريد دفع تعويضات للمدرب الإيطالي، بسبب سلوكه أثناء فترة تدريبه لفريق الكرة، منها مشكلته مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا، والتأخر عن المؤتمرات الصحفية.

يذكر أن كونتي كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد الشهر الماضي، لكن بعض المفاوضات تسببت في إلغاء الصفقة.