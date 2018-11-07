ليل الفرنسي يسحب عرضه بخصوص بونجاح :

سار نادي ليل على خطى النادي الفرنسي الآخر أولمبيك مرسيليا وقرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح الذي قيل أنه تقدم من قبل بعرض لضمه لنادي الشمال الفرنسي بحسب ما أوردته جريدة “أونز مونديال” التي قالت أن الراتب الضخم الذي يتقاضه ابن وهران رفض مالك النادي جيرار لوباز توفيره، حيث ينال ابن وهران 175 ألف أورو شهريا وهو مبلغ من الصعب على الأندية الفرنسية دفعه للاعبين مجهولين بالنسبة إليه، فإدارة الفريق اعتبرت أن اللاعب ينشط في دوري قطري ضعيف ولم يخض من قبل أية تجربة احترافية تشجعها على التعاقد معه بعد أن انتقل من الدوري الجزائري إلى تونس ومنها إلى قطر.

السد يشترط 15 مليون أورو لمن يريده

إضافة إلى الراتب الضخم الذي يتقاضاه بونجاح في السد، فإن إدارة هذا الأخير قد اشترطت من قبل مبلغ 15 مليون أورو لكل ناد يرغب في التعاقد مع مهاجمها الجزائري وهو مبلغ كبير جدا جعل العديد من الأندية تنسحب رغم الإجماع على أنه مهاجم من طراز الكبار وبإمكانه النجاح في القارة الأوروبية وخاصة في دوري فرنسي جد متواضع، ليبقى خروج بونجاح من الدوري القطري بيد الأندية السعودية التي تملك الإمكانيات المالية لإرضاء إدارة السد، خاصة أنه مطلوب بقوة هناك وعلى رأس النوادي السعودية اتحاد جدة الذي يضعها أولوية، لكنها وجهة لا تستهوي ابن وهران الذي يأمل في خوض تجربة بالقارة العجوز وهو بملك كل الإمكانيات والمستوى للظفر بعقد احترافي هناك.

ب-ب

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