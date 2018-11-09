إنفانتينو يستعد لحضور لنهائي الأفريقي

أكد مصدر قريب من الاتحاد التونسي، أن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو يستعد لحضور إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري ومضيفه الترجي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس.

وانتصر الأهلي، في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية، يوم الجمعة الماضي.

وتواجد أمس الخميس، أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل حضور نهائي البطولة القارية.

واستعدت السلطات الأمنية التونسية، لتأمين المواجهة، على أعلى مستوى، بعد تأكيد حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات البارزة.

وأكد سفيان الزعق، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح وتأمين مباراة الترجي والأهلي، على ملعب رادس.