بلماضي سيواصل معاينة المحليين اليوم بالعاصمة :

بعد أن باشر مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان مهمة معاينة لاعبي البطولة الوطنية في لقاء السوبر الذي جمع بين اتحاد بلعباس وشباب قسنطينة، بطلب من الناخب الوطني جمال بلماضي، سيواصل هذا الأخير العملية اليوم من ملعب عمر حمادي ببولوغين الذي يستقبل لقاء قويا بين اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، وذلك من أجل معاينة لاعبين جدد وإضافة أسماء إلى القائمة الأولية للمنتخب المحلي الذي ينوي بلماضي تشكيله عن قريب، فلقاء اليوم سيعرف تواجد عدة لاعبين يحملون صفة لاعب دولي ومنهم من سبق أن تواجد مع المنتخب الأول وشارك حتى كأساسي في عهد ماجر كبن موسى والحارس صالحي.

سيواصل المعاينة حتى الميركاتو تحضيرا لتربص ديسمبر

لن يكون الناخب الوطني في مهمة سهلة وهو يعاين لاعبي البطولة الوطنية التي لم يشاهد منها حتى الآن إلا بعض اللقاءات التي جرت في العاصمة، وهو الذي يملك نظرة عن المستوى المحلي من الصعب تغييرها سريعا، فبلماضي مجبر على مواصلة معاينة اللاعبين المحليين من أجل إعداد منتخب محلي سيكون معنيا بأول تربص بداية الشهر القادم لتحضير الودية التي تنتظره أمام المنتخب القطري وربما أيضا المنتخب الصيني، وهو ما سيجعل من عامل الوقت العدو الأول لبلماضي.

يأمل في حسم التأهل بالطوغو للتفرغ للمنتخب المحلي

يمني الناخب الوطني النفس بحسم التأهل مع المنتخب الأول إلى نهائيات “كان” 2019 يوم 18 نوفمبر في الطوغو من أجل التفرغ نهائيا إلى تشكيل منتخب محلي قادر على الظهور بمستوى مشرف في الوديات والاستحقاقات التي تنتظره بداية من العام القادم، فبلماضي سيكثف من عمله عقب العودة من الطوغو مع المحليين وحتى في حال تأجيل التأهل سيكون له متسع من الوقت، على اعتبار أن لقاء غامبيا الأخير لن يلعب قبل شهر مارس.

ب-ب

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