بونجاح يتألق بثلاثية ويعزز صدارته لقائمة الهدافين :

عاد المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح ولاعب السد القطري إلى التوهج من جديد بعد أن صام عن التهديف لعدة جولات في الدوري القطري، استفاقة لاعب الخضر جاءت قوية جدا، أين تمكن من تسجيل ثلاثية كاملة في شباك الضيف نادي الخريطيات التي استقبله نادي السد لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري القطري الممتاز من أصل سباعية فريقه، وبتسجيله لثلاثية أمس يكون الجزائري قد أمن صدارته لترتيب الهدافين ووصل إلى الهدف رقم 19 مبتعدا بخمسة أهداف كاملة عن أقرب منافسيه وهو المهاجم المغربي يوسف العربي ولاعب الدحيل الذي يملك 14 هدفا في رصيده، حيث سبق لهذا الأخير أن نال لقب هداف الدوري الموسم الماضي.

ب-ب

مرتبط