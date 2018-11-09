تاهرات: “بلماضي منحني الثقة ولست في المنتخب لمنافسة ماندي”

نزل لاعب الخضر ونادي لونس مهدي تاهرات ضيفا على حصة “c’est vous l’expert” المعدة من موقع “لا غزيتا دو فيناك”، حيث أدلى بتصريحات وتكلم عن أمور كثيرة تخص المنتخب الوطني، تاهرات القديم الجديد مع الخضر تكلم بداية عن الضغط الذي يعيشه مع المنتخب سواء داخل الوطن أو في إفريقيا، وقال أنه أمر إيجابي على اللاعب وليس العكس، حيث كشف أن اللاعب الذي لا يشعر بضغط اللقاء لا يمكن أن نعتبره مهتما بهذه اللقاءات لأن الشعور بالضغط دليل على الجدية.

“الأجواء وسوء أرضية الميدان حجج جاهزة”

بعد ذلك تكلم تاهرات عن الفرق بين اللعب في الجزائر واللعب في البلدان الإفريقية الأخرى، وقال: “اللعب في أوروبا لا يمكن أن يشبه اللعب في إفريقيا، الأرضيات تختلف وكل شيء لكني أنا هنا لا أضعه كحجة، فمثلا أرضية الميدان والأجواء سيئة علينا، هي سيئة على المنافس أيضا “ورغم أنه أراد أن يظهر وكأنه لا يتحجج إلا أن الأجواء والأرضية السيئة التي يتكلم عنها تاهرات على أنها عائق للفريق هي أرضية تعود عليها الأفارقة خاصة الفرق الضعيفة في صورة غامبيا والطوغو، عكس لاعبينا المحترفين في أوروبا ويلعبون في أرضيات رائعة.

“لست هنا لأنافس أحدا بل لأحجز مكاني كأساسي”

بعد ذلك تكلم تاهرات عن ظهوره كأساسي في آخر لقاءين للخضر رغم تواجد لاعب ريال بيتيس عيسى ماندي الذي يلعب في مستوى أعلى ويواجه خصوما كبارا، تاهرات قال أنه لا ينظر لدكة البدلاء وأضاف” لا أعتبر نفسي في منافسة مع أي لاعب، سواء عيسى ماندي أو غيره، أنا هنا لألعب والمدرب هو من يختار اللاعب الأساسي والبديل “.

“لا أفضل أي طريقة معيّنة وبلماضي أدرى”

بالحديث عن ماندي، سئل تاهرات عن طريقة يمكنها أن تجمعه بلاعب ريال بيتيس وأيضا رامي بن سبعيني، وهي خطة اللعب بثلاثة مدافعين في المحور، وفي هذا الشأن قال:” ليس لدي أي تفضيل لمركز أو طريقة لعب معينة، ربما يكون اللعب بثلاثة مدافعين في المحور أمرا جيدا، لكن لست أنا من يقرر، الناخب الوطني هو من يقرر، الناخب الوطني هو من يعرف طريقة الفوز ولو رأى أن هذه الطريقة ستساعدنا سيعتمدها بكل تأكيد .”

“بلماضي يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين ومعه وجدت الثقة”

وعن رأيه في مدربه جمال بلماضي، كال تاهرات الإشادات لابن مستغانم، وقال أن طريقته في التعامل مع اللاعبين رائعة، وأضاف ” أعجبني بلماضي كثيرا في طريقة تعامله مع اللاعبين، فهو دائما ما يمسك العصا من الوسط، هو ليس متشددا وليس متراخيا أيضا، يمنح اللاعبين ما يحتاجونه بالضبط، بفضل بلماضي أتواجد في أفضل حالاتي، لقد منحني الثقة وأنا بدوري كسبت ثقته وهو ما يسعى له كل لاعب” .

“الإمكانيات الفنية لا تكفي اللاعب المحلي من أجل النجاح في أوروبا”

في الأخير، تحدث مهدي تاهرات عن المحليين وعن إمكانية نجاحهم مستقبلا في أوروبا، حيث ربط ذلك بقدرة اللاعب على التأقلم وضرب مثالين، رامي بن سبعيني ويوسف بلايلي، حيث نجح الأول وأخفق الثاني، وأنهى تصريحاته بالقول” تغيير الأجواء يستلزم وقتا من أجل التأقلم وهذا الأخير مرتبط بقدرة اللاعب ومدى تقبله للأمر، هناك لاعبون لا ينجحون في ذلك وآخرون ينجحون في صورة رامي بن سبعيني، هذا الأخير تأقلم بسرعة وتعايش بشكل رائع مع الحياة في فرنسا، على عكس يوسف بلايلي مثلا، الذي يملك إمكانيات هائلة وفنيات كبيرة لكنه لم ينجح، وربما أفكاره لم تتوافق مع أفكار مدربه في أنجي”.

مرتبط