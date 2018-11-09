جوفنتوس يخطط لضربة مزدوجة مع مينو رايولا :

يرغب جوفنتوس الإيطالي، في تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر، خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي النادي للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت”، فإن يوفنتوس لا يزال يواصل اتصالاته مع مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين، على مسار مزدوج، لمحاولة ضم صفقة ثنائية إلى البيانكونيري.

وأضافت الصحيفة أن جوفنتوس يدرس عودة الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد بجانب العمل على التعاقد مع ماتياس دي ليغت، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي.

وتابعت الصحيفة أن ماتياس دي ليغت، البالغ من العمر 19 عامًا، يعد اللاعب الأول المطلوب لدى جوفنتوس.

وأوضحت أن النادي الهولندي لن يفرط في لاعبه، بأقل من 50 مليون يورو، لكن جوفنتوس يستطيع سداد هذا المبلغ، خاصة أنه تعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب فالنسيا، في صفقة مشابهة (40 مليون يورو).

وأتمت الصحيفة أن السيدة العجوز يواجه منافسة من قبل نادي برشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، للحصول على خدمات ماتياس دي ليغت.