زطشي يتبنى مبادرة الصلح بين مدوار وأعضاء مكتبه :

تبنى الرجل الأول على رأس هرم كرة القدم الجزائرية خير الدين زطشي خلال الاجتماع المنعقد ظهيرة أمس بمقر سيدي موسى والذي حضرة أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة القدم ورئيسها عبد الكريم مدوار، مبادرة الصلح بين الطرفين المذكورين، وذلك على خلفية ما يحدث داخل بيت الرابطة من قرارات ارتجالية وخاطئة على طول الخط يتخذها رئيس أولمبي الشلف السابق ومن دون العودة إلى أعضاء مكتبه المنتخبين مثله.

رئيس “الفاف” استمع أولا لشكاوي أعضاء مكتب الرابطة

هذا، وقد عرفت جلسة الاجتماع منح زطشي الكلمة لأعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة القدم واستمع لشكاويهم وانتقاداتهم اللاذعة لرئيس الرابطة عبد الكريم مدوار متهمين إياه بإقصائهم من القرارات الحاسمة سواء تلك التي تخص البرمجة أو بعض المسائل المتعلقة بالأندية مباشرة، وهو ما أثار حفيظتهم وجعلهم ينددون بمثل هذه التصرفات التي بدرت من رئيس الرابطة المحترفة.

الأعضاء حمّلوا مدوار “تبهديلة” ما يعرف بقضية ملال

كما لم يتقبل أعضاء مكتب الرابطة الاتهامات التي يوجهها لهم الشارع الرياضي الجزائري وبعض المسؤولين في الأندية فيما يخص الدربكة وسوء التعامل مع الأزمة الأخيرة أو بالأحرى الضجة التي أحدثها رئيس شبيبة القبائل شريف ملال بسبب ما يعرف بملف لقاء فريقه بسوسطارة، حيث أكدوا لزطشي بأن الخطأ يتحمله مدوار وحده ما دام أنه لا يشاركهم الرأي في اتخاذ القرارات أو على الأقل العودة إليهم لاستشارتهم فيما قرر تطبيقه.

طالبوا زطشي بضرورة التدخل لوضع حدّ لرئيس الرابطة

كما أجمع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة القدم على ضرورة تدخل رئيس “الفاف” خير الدين زطشي من أجل إيقاف مدوار عند حده، ومطالبته أو بالأحرى إرغامه على تطبيق القوانين المعمول بها والتي من بينها ضرورة استشارة مكتب الرابطة في جميع القرارات التي تتخذ والتي تخص البطولة الوطنية المحترفة.

زطشي شدد اللهجة مع مدوار وطالبه بمشاركتهم القرار

في آخر الاجتماع أنصف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين مدوار أعضاء مكتب الرابطة من خلال الكلام الذي وجهه لرئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، حيث شدد معه اللهجة وطالبه بالعودة دائما إلى اعضاء مكتبه من اجل استشارتهم ومشاركتهم القرارات التي تتخذ مستقبلا.

م.دحوي

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