سليماني يعجز عن التسجيل من جديد :

واصل الدولي الجزائري ومهاجم نادي فينرباتشي التركي إسلام سليماني صيامه عن التهديف والذي لازمه لمدة طويلة، فمنذ الرابع من أكتوبر المنصرم، أين سجل ثنائية في مرمى سبارتاك تيرنافا السلوفاكي عجز الدولي الجزائري عن معانقة الشباك سواء في الدوري الأوروبي أو الدوري التركي، فرغم أنه شارك كأساسي أمس في اللقاء الذي استقبل فيه فينرباتشي نادي أندرلخت البلجيكي وطيلة التسعين دقيقة، غير أنه لم يترك بصمته في الهدفين المسجلين من قبل فريقه الذي حقق بالمناسبة ثاني فوز له في المنافسة الأووربية، والى جانب هذا لم يرق مستوى سليماني إلى التطلعات ونال أضعف تنقيط بين بقية لاعبي الفريق من موقع هوسكورد، ولحساب نفس اللقاء فقد غاب الجزائري الآخر ياسين بن زية عن فينرباتشي بداعي العقوبة المسلطة عليه من قبل مدرب وإدارة الفريق.

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