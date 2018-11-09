سوداني سيعود للمنافسة بعد أسبوعين :

كشفت تقارير إنجليزية يوم أمس، أن لاعب الخضر هلال العربي سوداني لن يكون جاهزا للقاء ستوك سيتي الذي سيقام اليوم الجمعة في الدوري الإنجليزي، موقع “نوتنغهام لايف” قال أن الطاقم الطبي سعى لتجهيز اللاعب، لكنه للأسف غاب عن كل الحصص التدريبية الأخيرة وسيغيب أيضا اليوم الجمعة، ما يعني أن مشاركته مستحيلة، ذات الموقع قال أن سوداني سيستأنف تدريباته بداية من يوم الإثنين المقبل ( الأمر ليس أكيدا ) على أن يكون جاهزا للمشاركة مع فريقه مباشرة بعد نهاية فترة التوقف الدولي بعد أسبوعين من اليوم، للإشارة فإن سوداني لم تتح له فرصة المشاركة مع المنتخب الوطني منذ استلام المدرب جمال بلماضي زمام العارضة الفنية للخضر بغيابه عن لقاءي غامبيا والبينين.

بورقعة-ع

مرتبط