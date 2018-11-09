فارس يستأنف التدريبات ويريح بلماضي :

تواجد لاعب الخضر ونادي سبال الإيطالي محمد سليم فارس بشكل طبيعي في تدريبات فريقه تحضيرا للقاء المقبل في الدوري، فارس يكون قد تجاوز الإصابة التي أبعدته عن لقاء لازيو يوم الأحد الماضي، ويبدو أن الإصابة لم تمكن خطيرة أبدا وربما يكون إبعاده كإجراء احترازي وحسب، وستشكل عودة فارس مصدر راحة للناخب الوطني جال بلماضي لأن فارس لاعب مهم كما أشرنا يوم إصابته بما أنه لا يملك أي بديل، هذا ويواجه فارس وبقية زملائه في نادي سبال نادي كالياري ومشاركته في اللقاء أساسيا أو حتى كبديل ستعني جاهزيته لموقعة الطوغو في الـ 18 من شهر نوفمبر الحالي.

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