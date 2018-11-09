دافع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن نفسه أمام التسريبات التي طالته في الأيام القليلة الماضية، إثر صفقته الضخمة التي انضم خلالها للنادي الباريسي قادمًا من موناكو.

وقال مبابي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “فرانس إنفو” إنه من يدفع الضرائب الخاصة به، وليس نادي باريس سان جيرمان كما قالت التسريبات في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف مبابي، في المقابلة التي بثت اليوم الجمعة: “إنني أدفع جميع الضرائب الخاصة بالدخل الذي أحصل عليه”.

وأشار النجم الفرنسي إلى إنه من “الخطأ” أن يطالب فريقه الحالي بدفع الضرائب المتعلقة به والتي تبلغ 10 ملايين يورو، مضيفًا: “كان من المهم رؤية النادي الأفضل بالنسبة لي، كي أستمر في التطور، ولذلك اخترت الانضمام إلى باريس”.

وردًا على سؤال حول التسريبات التي كشفت عن استخدام باريس سان جيرمان معايير عرقية للتوقيع مع اللاعبين الشباب في الأكاديمية، علق مبابي: “لا تقول هذا الهراء”.