مبولحي يشفى نهائيا وسيكون حاضرا ضد النصر :

استبشرت الصحافة السعودية، خاصة المحسوبة على نادي الاتفاق بمشاركة حارس الفريق رايس وهاب مبولحي في حصة أمس بشكل كامل ومن دون شعور بأي آلام، الحصة هي الثانية لمبولحي بعد حصة الأربعاء، ما يعني شفاءه التام، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية في عددها ليوم أمس أن الطاقم الطبي للنادي منح الرايس إذن العودة للمشاركة، ما يعني أنه سيكون حاضرا كأساسي في لقاء النصر يوم الأحد المقبل في الدوري بعد أن غاب عن آخر لقاءين ضد كل من الهلال والفيصلي واللذين عرفا نتيجتين ثقيلتين للاتفاق برباعية وخماسية على التوالي وهو ما أحدث أزمة كبيرة داخل ناديه وكل الآمال معلقة عليه لإعادة الاتفاق إلى سكة النتائج الايجابية.

عودته ستكون في صالح المنتخب الوطني

وشكل غياب مبولحي عن اللقاءين الأخيرين في الدوري مادة دسمة للإعلام السعودي الذي تفنن في الإشادة بالرايس رغم غيابه حتى وصل بالبعض لوصفه بكل الفريق وليس نصفه فقط، الإعلام السعودي على العموم تكلم يوم أمس عن “نهاية الكابوس” وعودة الرايس لمنصبه على أمل حل الأزمة وإبعاد الهزائم الثقيلة، عودة مبولحي لن تسعد الجماهير الاتفاقية ومدرب النادي فحسب بل أيضا الجمهور الجزائري والناخب الوطني جمال بلماضي، مبولحي عاد في وقت جد حساس ولعبه لتسعين دقيقة ضد النصر سعيني الضوء الأخضر للعب في لقاء الطوغو، حيث يكون بلماضي قد تفادى الحرج في حال كان سيشرك مبولحي من دون أن يلعب أي لقاء منذ قرابة الشهر( يوم اللقاء ).

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