مورينيو: مواجهة مانسستر سيتي خاصة لأنها ديربي

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، التعليق على التسريبات الأخيرة الخاصة بمانشستر سيتي وانتهاكه لقواعد اللعب النظيف.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل ديربي مانشستر يوم الأحد المقبل: “أركز فقط على كرة القدم، إذا كنت تريد التحدث عن إمكانياتهم الكروية يمكننا التحدث، وأود القول إن كرة القدم تبدأ بالاستثمار، بعد ذلك هناك عامل جودة العمل، لا أعتقد أن مانشستر سيتي فوق المساءلة، لكنني لا أستطيع أن أعرف ما يجري خلف الكواليس، في هذه اللحظة لا أفكر إلا بكرة القدم”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان فريقه سيدافع أمام مانشستر سيتي، بعد أن لعب آخر ثلاث مباريات بنهج هجومي، أجاب: “لا أستطيع أن أقول بأننا سننجح فقط بسبب دوافعنا ورغباتنا، لعبنا مباراتين صعبتين أمام جوفنتوس وتشيلسي وتمكنا من الحصول على نتائج جيدة”.

وأضاف: “حتى إن لم تكن النتائج الجيدة لدينا، لكننا قدمنا عروضا قوية، كان موقفنا إيجابين لذا سنحاول هذا أيضًا أمام مانشستر سيتي، لكنهم فريق قوي للغاية، المسافة بيننا 9 نقاط وإذا خسرنا ستصبح 12 نقطة، يجب علينا التفكير في المباراة فقط الآن، إنها مباراة صعبة بالنسبة لهم أيضًا”.

وتابع: “في مباراتنا أمام جوفنتوس على ملعبنا، لم أقم بأي تبديلات، وقلت أننا لم نكن نملك مهاجمين، كان من الصعب عدم وجود سانشيز ومروان فيلايني، لكننا في تورينو كان لدينا لاعبين جيدين على مقاعد البدلاء وساعدونا”.

وعما إذا كان الديربي خاصًا قال: “لا أعتقد أن مباراة الأحد ستكون خاصة بسبب ما حدث في الموسم الماضي، إنها مباراة خاصة لأنها ديربي مانشستر”.

واختتم :”نحن لسنا فريق يستسلم بسهولة، نحن فريق دائمًا يجد طريقه للرد، في بعض الأحيان النتائج تتغير وأحيانًا لا، لكننا فريق لديه روح جماعية”.