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ميسي يتدخل للوساطة بين مالكوم وفالفيردي

9 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 28 زيارة

تدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، للوساطة بين زميله البرازيلي في الفريق مالكوم دي أوليفيرا والمدرب إرنستو فالفيردي، خاصة أن اللاعب لم يكن يشارك مع البارسا لفترة طويلة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن ميسي تحدث مع فالفيردي، وسأله إن كان هناك خطأ ما مع البرازيلي مالكوم.

وأشارت إلى أن فالفيردي أكد لميسي، أنه لا توجد أي مشكلة مع البرازيلي، ثم شارك اللاعب بعد ذلك أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف الفريق الوحيد، وسط تعاطف من جميع لاعبي البارسا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن فالفيردي مدرب برشلونة، لم يكن راضيًا عن إتمام صفقة البرازيلي مالكوم، مما دفعه لعدم الاعتماد عليه في العديد من مباريات الفريق خلال الموسم الحالي.

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