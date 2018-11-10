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إعلان الموعد الجديد لنهائي ليبرتادوريس :

10 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, ملاعب العالم 68 زيارة

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، عن الموعد الجديد لمباراة نهائي كأس ليبرتادوريس، بين بوكا جونيورز وريفر بليت، التي كان من المقرر أن تقام مساء اليوم السبت، لكن سوء الأحوال الجوية تسبب في تأجيلها.

وكتب الحساب الرسمي لكونميبول عبر “تويتر”: “المباراة ستلعب مساء الأحد 11 نوفمبر، في تمام الساعة 4 بالتوقيت المحلي”.

وهذا يعني أن اللقاء سيكون في (23:00 GmT) من مساء الغد .

وكان حكم المباراة أجرى اختبارا بالكرة لأرضية الملعب، لكنه وجد صعوبة في إقامة اللقاء اليوم، لذلك فضل تأجيله.

ويعد الديربي الأرجنتيني، واحدًا من أعنف وأقوى الديربيات في العالم، خاصة على المستوى الجماهيري، وهو ما يضيف المزيد من الإثارة على نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس.

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