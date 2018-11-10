بلماضي حضر في بولوغين وبوقرة قد يشرف على المحليين :

سجل الناخب الوطني جمال بلماضي كما أشرنا إليه في عدد أمس تواجده في ملعب عمر حمادي ببولوغين، الذي احتضن لقاء بين اتحاد العاصمة والضيف شبيبة القبائل في البطولة الوطنية، وهو ثالث لقاء يتابعه بلماضي يكون اتحاد العاصمة طرفا فيه، حيث يبحث الناخب الوطني عن العناصر المحلية التي سيتكون منها المنتخب المحلي الذي أسندت له مهمة الإشراف عليه وقيادته في أول لقاء ودي والمقرر يوم 27 ديسمبر أمام قطر.

تأخره في الإعلان عن قائمة الطوغو يزيد في احتمال تواجد لاعب محلي

تواجد بلماضي في ملعب بولوغين أمس تزامن وعدم إعلانه عن القائمة المعنية بلقاء الطوغو المقرر يوم 18 نوفمبر لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كان الكاميرون، وهو ما يزيد من احتمال رؤية لاعب محلي في المنتخب الأول ولأول مرة منذ توليه العارضة الفنية للخضر، فلعب المنتخب على أرضية عشب اصطناعي في لومي قد يجعل بلماضي يعتمد على لاعب محلي يملك خبرة إفريقية ويجيد اللعب على هذا النوع من الأرضيات، وبنسبة كبيرة سيكون لاعبا من اتحاد العاصمة الذي يضم عدة لاعبين سبق لهم التواجد مع المنتخب.

التربص ينطلق الاثنين والقائمة مخفية؟

في الوقت الذي أعلنت كل المنتخبات عن قائمة لاعبيها المعنيين بلعب لقاءات دولية لأسبوع الفيفا خلال هذا الشهر، ومنها منافس الجزائر منتخب الطوغو الذي كشف مدربه كلود لوروا عن قائمته منذ مدة، يواصل الناخب الوطني إخفاء قائمة الخضر لأسباب لا يعلمها إلا هو، والتي في الحقيقة لا تحتاج لكل هذا التأخير في الإعلان عنها، فبلماضي محق في إخفاء التشكيلة الأساسية قبل اللقاء، لكن أن تخفي القائمة كلها والتربص لم يعد يفصلنا عنه إلا ساعات أمر محير.

بوقرة تابع اللقاء أيضا ويقترب من تدريب المحليين

لم يكن بلماضي الوحيد الذي تابع لقاء أمس بين الاتحاد والشبيبة بل كان إلى جانبه مساعده السابق في الدحيل القطري والقائد السابق للمنتخب الوطني مجيد بوقرة، الذي كشفت مصادر موثوقة أن تواجده في بولوغين كان تمهيدا لإشرافه على المنتخب المحلي بالتعاون مع بلماضي، فالماجيك أيضا جاء لمعاينة بعض اللاعبين المحليين لإعداد قائمة أولية عن العناصر التي ستشكل المنتخب المحلي.

تدعيمه لطاقم بلماضي وارد

في سياق الحديث عن بوقرة وتوقيت تواجده في الجزائر رغم ارتباطه بعقد مع نادي الدحيل، الذي يشرف على فريقه للرديف يطرح العديد من التساؤلات ومن غير المستبعد أن يكون حاضرا في التربص الذي سينطلق يوم الاثنين بسيدي موسى كواحد من أعضاء الطاقم الفني لجمال بلماضي، الذي يملك علاقة أكثر من رائعة معه ويكون هو من اقترحه على الفاف، خاصة أن بلماضي لا يملك إلا مساعدا واحدا وبوقرة سيكلف بعدة مهام وفي مقدمتها الإشراف على المنتخب المحلي.

ب-بكوش

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