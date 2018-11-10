بودبوز مقترح على نادي غانغان :

بعد تأكد رحيله عن ناديه الحالي ريال بيتيس بدأ رياض بودبوز يرتبط بنوادي كثيرة خاصة تلك المرشحة لتدعيمات في الوسط الهجومي شهر جانفي، تقارير فرنسية قالت يوم أمس أن بودبوز يمكن أن يكون خيارا جيدا جدا لنادي غانغان الفرنسي، هذا الأخير يحتل الصف الأخير في الدوري الفرنسي وهو بحاجة للاعبين كبار لإخراجه من وضعه الحالي، إدارة غانغان بدأت بالتعاقد مع المدرب الفرنسي الكبير غوفرناك الذي سبق وقاد النادي في وقت سابق وهذا الأخير وعد بثورة وقد يكون بودبوز ضمن هذه الثورة، ويبدو أن رغبة بودبوز في العودة لليغ 1 بالتحديد ستربطه بكثير من النوادي هناك سواء كانت قوية أو ضعيفة .

بيتيس وضعه على رأس المسرحين وبدأت في التخطيط لجلب بديل

في ذات السياق، كشفت تقارير إسبانية يوم أمس أن إدارة ريال بيتيس حددت اللاعبين الذين ستستغني عنهم في جانفي المقبل، القائمة ضمت لاعبين وهما الإسباني سنابريا والدولي الجزائري رياض بودبوز، ليس هذا وفقط، بل كشفت ذات التقارير أن الإدارة حددت أربعة أسماء للتعاقد مع أحدها لخلافة رياض، ويبدو أن رحيل بودبوز عن ناديه الحالي لم يعد سرا وأن الإدارة سائرة في مسعاها من أجل بيع اللاعب في أقرب فرصة، يشار إلى أن بودبوز غاب عن آخر لقاءين لفريقه في الأسبوع الماضي وهو مؤشر نهائي على سوء العلاقة بين اللاعب والمدرب .

بورقعة-ع

مرتبط