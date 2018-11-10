رئيس بايرن ميونيخ يتراجع عن تصريحاته بحق بيرنات ويعتذر لأعضاء النادي :

حدثت ضجة كبيرة في نادي بايرن ميونيخ الألماني بالفترة الأخيرة تسببت في غضب أعضاء النادي والذين قرر العديد منهم إلغاء عضويتهم بالنادي بعد تصريحات غريبة من أولي هونيس رئيس النادي بحق أحد اللاعبين السابقين بالفريق.

وكان رئيس النادي البافاري قد قام بتوجيه انتقادات شديدة إلى اللاعب خوان بيرنات الظهير الأيسر السابق للفريق والذي باعه بايرن ميونيخ لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل انطلاق الموسم الحالي 2018-19.

في حين قال هونيس أن إدارة النادي قررت بيع الظهير الأيسر الدولي الإسباني بسبب مستواه السيء وأنه كان على مقربة من الإطاحة ببايرن ميونيخ من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في مواجهة نادي إشبيلية الإسباني.

تلك التصريحات لم تلقَ قبولًا من جماهير وأعضاء النادي بايرن ميونيخ الذين قرروا الابتعاد عن النادي وإلغاء عضوياتهم منه، مما جعل أولي هونيس يتراجع عن تصريحاته ويُقدم اعتذارًا لهؤلاء الأعضاء مطالبًا إياهم بالعودة إلى النادي من جديد.

وافتتح هونيس تصريحاته متحدِّثًا عن الظهير الأيسر السابق للفريق، حيث قال ” لقد لعب دوره “، وذلك بعدما تلقى هجومًا عنيفًا من جماهير البافاري بعد انتقاده لبرنات، حيث أكدوا على أن المادة الأولى من القانون الأساسي هي “كرامة الإنسان يجب أن تكون مصونة”.

أما عن سبب إقامة المؤتمر الصحفي، فقال هونيس ” كان السبب من المؤتمر حماية لاعبينا ومدربنا قبل أن نرى هجمات غير عادلة في وسائل الإعلام، وهناك الكثير من العبارات أيضًا التي لن نستخدمها اليوم “.

وعن إهانة الظهير الأيسر صاحب الـ25 عامًا، فأكمل رئيس بايرن ميونيخ تصريحاته قائلًا ” أنا آسف جدًا لإهانة خوان بيرنات، وأسلوبه في اللعب، لن أقوم بذلك بعد الآن “.

ويعيش نادي بايرن ميونيخ حالة كبيرة من التراجع في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب أ،دية البوندسليغا برصيد 20 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر نادي بوروسيا دورتموند الذي يعيش حالة رائعة للغاية في الفترة الحالية.