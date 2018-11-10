زطشي يأمر مدوار بعدم برمجة أي لقاء في تشاكر حتى مارس

أمر رئيس الفاف خير الدين زطشي رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار بعدم برمجة أي لقاء في إطار البطولة الوطنية أو في منافسة كأس الجزائر على أرضية ملعب مصطفى تشاكر، بعد لقاء السوبر الذي لعب في الفاتح من نوفمبر حتى شهر مارس من العام القادم، أي بمعنى آخر حتى ينهي الخضر التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بمواجهة غامبيا، وهو الغلق الذي قد يستمر حتى بعد هذا الشهر وربما سيخصص ملعب تشاكر إلا للقاءات المنتخبات الوطنية مستقبلا.

ماذا لو دشنت الملاعب الجديدة يا زطشي؟

تتجه سياسة رئيس الفاف إلى جعل ملعب تشاكر ملعبا مخصصا لاحتضان عدا لقاءات المنتخبات الوطنية مستقبلا، رغم أن الوزارة الوصية تؤكد على استلام العديد من الملاعب نهاية العام الحالي أو بداية 2019، وفي حال صدقت الوزارة هل سيواصل رفقاء محرز الاستقبال في تشاكر، الذي لا يختلف اثنان أنه لا يليق لاحتضان الخضر الذين اضطروا فقط للاستقبال فيه، وهو ما سيجعل من تعليمة زطشي منتهية الصلاحية.

لقاءات المنتخب ليست حكرا على تشاكر

رغم أن أرضية تشاكر تبقى من الأحسن في الجزائر والأمور التنظيمية تكون أسهل في البليدة، إلا أن هذا لا يعني أن المنتخب سيبقى في تشاكر إلى الأبد، فمثلما لعب الخضر في قسنطينة مؤخرا بإمكانهم العودة إلى عنابة أو اللعب في وهران أو أية ولاية من الوطن، خاصة إذا كان اللقاء بطابع ودي أو رسمي بدون هدف، فلقاء غامبيا الأخير في ختام التصفيات قد يكون شكليا وليست الفاف مجبرة على برمجته في تشاكر، وبإمكان رؤية المنتخب خارج البليدة.

ب-بكوش

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