زفان أحسن لاعبي ران رغم الخسارة في الدوري الأوروبي :

رغم سقوط ران المدوي في كياف الأوكراني ضد الخصم دينامو، إلا أن لاعب الخضر مهدي زفان نجا من النقد اللاذع الذي تعرض له بقية زملائه، الصحافة الفرنسية الصادرة يوم أمس اعتبرت أن أداء زفان وإن كان متوسطا إلا أنه الأحسن بين بقية زملائه، حيث اختارته صحيفة ليكيب الأحسن ومنحته تقييما 5 من عشرة، وشارك زفان في تسعين دقيقة ولعب كوسط ميدان هجومي ورغم حداثة المركز عليه، إلا أنه أظهر الكثير من القدرات، لحساب نفس اللقاء ومن جانب ران دائما شارك الجزائري الآخر رامي بن سبعيني كأساسي ولعب تسعين دقيقة وقدم أداء ضعيفا وهو ما عكسته نتيجة اللقاء .

بورقعة-ع

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