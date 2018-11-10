ساري يثير قلق جماهير تشيلسي بشأن هازارد :

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، أن نجم البلوز إيدين هازارد، لا يستطيع في الوقت الحالي خوض 90 دقيقة مع البلوز، بعد عودته من الإصابة.

وعن استعداد هازارد لمقابلة إيفرتون يوم الأحد، قال ساري: “لست متأكدًا، فهذا يعتمد على قوة المباراة”، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” اليوم.

وأضاف ساري: “هازارد يقوم بعمل جيد بعد إصابته في الظهر، ولكن الآن هو بكل تأكيد يحتاج للتحسن على المستوى البدني، غاب عن المباريات لـ10 أو 12 يوما، لذلك من المهم أن يبدأ في خوض الدقائق داخل الملعب بشكل تدريجي”.

ويستعد تشيلسي لاستضافة إيفرتون على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.