غرفة ملابس برشلونة تثور على ديمبيلي :

حماقة جديدة ارتكبها الفرنسي عثمان ديمبلي بالتأخر عن التدريب لنحو ساعة ونصف الساعة حيث فشلت جميع المحاولات داخل ناديه برشلونة للوصول إليه حتى ظهر في نهاية المطاف متأخرا وبعدها غادر الملعب.

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن انقلاب غرفة الملابس داخل برشلونة على الفرنسي ديمبلي في الفترة الأخيرة في الوقت الذي سيربح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الفرصة من أجل الظهور أمام ريال بيتيس في ظل استمرار حالة اللامبالاة من ثاني أغلي توقيع في تاريخ البلوغرانا “ديمبلي”

واستنتجت الصحيفة أن ديمبلي سيجري تهميشه في الفترة المقبلة في الوقت الذي بات موقف الإدارة في غاية الدقة أيضا بعدما قامت بدفع نحو 140 مليون يورو “قيمة اللاعب بجانب المتغيرات” لصالح بروسيا دورتموند وحصلت على لاعب لا يستطيع إدارك قيمة النادي الذي يرتدي قميصه.

وإذا ما قررت إدارة برشلونة بيع ديمبلي فإن عدم انضباطه المستمر سيكون عاملا في تراجع قيمته السوقية لأنه من غير المنطقي أن يحصل فريق على لاعب بمبلغ كبير ويتغيب عن التدريبات.

وارتكب ديمبلي قائمة من المخالفات بداية من عدم إطلاع الجهاز الطبي على أي ألم يشعر به من أجل المشاركة في المباريات والتأخر عن موعد التدريب واللجوء إلى الأطعمة السريعة التي تسببت في إصابته.

وخصّصت إدارة برشلونة سائقًا كي ينتقل سريعًا إلى ملعب التدريب ولكن استمر اللاعب في مخالفاته ليدخل اللاعب النفق المظلم ليصبح مرشحا للخروج من البلوغرانا في أقرب وقت.

وكان ديمبلي قد شارك في مباراة رايو فاييكانو في الجولة الماضية من الليغا الإسبانية وسجل هدفا ولكن لم يحتفل أي من عناصر الفريق بالهدف الذي سجله وهو ما رصدته قناة “كواترو” الإسبانية.

ومن المتوقع غياب ديمبلي عن مباراة برشلونة المقبلة أمام ريال بيتيس في الليغا الإسبانية على ملعب الكامب نو وهو ما سيضغط على اللاعب أكثر خاصة أن البعض لا يزال يصفه بالمراهق الذي لا يتحمل مسؤولية تواجده داخل البلوغرانا في الوقت الذي سيصعب بيعه في المرحلة المقبلة.

ومن جانبها أكدت صحيفة “ليسبورتيو” المقربة من برشلونة أن ديمبلي أثار الغضب داخل النادي وأن جميه وسائل الإعلام انتقدت اللاعب خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها مثل هذه الحماقات.

وعلى جانب آخر رجحت بعض الصحف أن يلجأ برشلونة إلى النجم ليونيل ميسي أمام ريال بيتيس لبعض الوقت بعدما اقترب من التماثل للشفاء وشارك في التدريبات وكان غيابه عن مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا كإجراء احترازي خشية أن يتأثر بأجواء المباراة الساخنة والإسلوب الإيطالي الذي يتسم بالخشونة والعنف.