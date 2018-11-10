غلام يعلن عودته لقائمة نابولي تحسبا للقاء جنوى :

أعلن اللاعب الجزائري فوزي غلام عودته لتشكيلة فريقه نابولي، التي ستكون معنية بلقاء جنوى سهرة اليوم في الدوري الإيطالي، غلام وعلى حسابه الرسمي على تويتر قال أنه مسافر صوب جنوى في إشارة إلى عودته، وكان غلام قد غاب عن قائمة نابولي التي شاركت في لقاء البي أس جي في الدوري منتصف الأسبوع الحالي، وهو ما أثار بعض الشكوك حول إمكانية إصابته من جديد الأمر الذي تم نفيه في حينه وهاهو النفي يتأكد اليوم، ومازال غلام يسعى لتسجيل أول ظهور له مع ناديه منذ أزيد من عام، ولا يبدو أن أمنيته ستتحقق سهرة اليوم، حيث كشفت تقارير أن المدرب كارلو أنشيلوتي لن يقحمه وسيكتفي فقط باصطحابه، في الأخير نشير إلى أن تشكيلة نابولي ضمت أيضا الجزائري الآخر آدم وناس الذي يأمل في الظهور أساسيا لثاني مرة هذا الموسم.

بورقعة-ع

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