غوارديولا: “محرز لاعب متطور ولذلك أحب العمل معه”

إلى ذلك أوردت الشبكة البريطانية الشهيرة تصريحات لمدرب النادي بيب غوارديولا ضمن تقريرها، سكاي سبور قالت أن غوارديولا سعيد جدا بالعمل مع المجموعة التي لديه ومع محرز خاصة، حيث قال: ” محرز لاعب يحب العمل ويحب التطور لذلك أعشق العمل معه” . وتأتي إشادة غوارديولا لتؤكد العلاقة المميزة مع لاعبه الجزائري ولتؤكد أيضا حجم التطور الكبير والملموس في أداء رياض، حيث لم يكتف فقط في لقاءاته السابقة بالتسجيل وبالصناعة بل بات أكثر لاعب يفتك كرات في ناديه، بواقع 7 كرات في اللقاء الواحد.

“سكاي سبور”: “محرز أكد أنه يستحق الأموال التي صرفها السيتي لأجله”

أعدت شبكة “سكاي سبور” البريطانية الشهيرة تقريرا مطولا جدا عن لاعب الخضر ونادي مانشستر سيتي رياض محرز، التقرير الإنجليزي أشاد كثيرا برياض ووصفه باللاعب الرائع كما أكد تفوقه على كل أقرانه، “سكاي سبور” اهتدت في الأخير إلى أن محرز أثبت للعالم أجمع لماذا دفع فيه السيتي ذلك المبلغ الكبير، وأن كل أورو دفع في الصفقة مستحق وأكثر من مستحق، ليختتم التقرير بمقارنة بسيطة بين رياض ونجم اليونايتد ألكسيس سانشيز ( تحسبا للداربي يوم غد ) حيث قالت السكاي أن ما فعله رياض مع السيتي في 10 لقاءات لم يفعله ألكسيس مع الغريم في 10 أشهر على اعتبار أنه انضم في بداية العام الحالي.

خسر جائزة هدف الشهر ولاعب الجولة في دوري الأبطال

في سياق منفصل أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اسم الفائز بهدف الجولة ولاعب الجولة في حساباته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، جائزة أحسن لاعب في الجولة ذهبت للاعب توتنهام هاري كين والذي حرم رياض من أول جائزة من نوعها في هذا الخصوص، خسائر رياض لم تتوقف عند هذا الحد بل خسر أيضا يوم أمس جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ذهبت للاعب آرسنال رامسي رغم أن هدف محرز في مرمى بيرنلي كان رائعا جدا .

زوجة محرز تكشف بعض الأسرار عن زوجها

أدلت ريتا جوهال محرز زوجة الدولي الجزائري رياض محرز بتصريحات لصحيفة “الصن” البريطانية تكلمت فيها عن علاقتها بزوجها وبحياتهما الحالية، ريتا قالت أن رياض هو من كان يصر على علاقتهما، كما كشفت أنه نجح في إقناعها بالزواج بعد جهد كبير، ليس هذا فقط بل أكدت أن الحياة مع محرز حياة رائعة لأنه مسلم، حيث لا يشرب الخمر ولم يسبق له أن فعل ذلك، كما أنه لا يسهر في النوادي الليلية.

بورقعة-ع

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