فيتسل: رحيل مارتينيز لريال مدريد طبيعي

اعتبر الدولي البلجيكي، أكسيل فيتسل، أن رحيل المدرب روبرتو مارتينيز، عن “الشياطين الحمر” إلى ريال مدريد، إذا حدث، سيعد “خسارة كبيرة” للمنتخب، الذي حل ثالثا في مونديال 2018، ويتطلع للتتويج بلقب يورو 2020.

وفي تصريحات لصحيفة “L’Avenir” المحلية، اليوم السبت، قال فيتسل “رحيله سيمثل خسارة كبيرة.. ارتقى المنتخب لمستوى مرتفع معه، نجح في بناء فريق قوي للغاية، وفي إيجاد الكيمياء بيننا.. نحن بحال جيد معه”.

وأضاف لاعب بوروسيا دورتموند “لقد قام المدرب بعمل رائع على رأس المنتخب الوطني، في الأعوام الأخيرة وفي المونديال الأخير”.

وأبدى فيتسل عدم علمه بتفاوض المدرب من عدمه، مع النادي الملكي، قائلًا: “إذا كانت هناك مفاوضات حقا، فليس من الغريب أن يتفاوض ناد بهذا الحجم معه”.

ويرى لاعب الوسط، صاحب الـ29 عاما، أنه من الطبيعي أن يقبل مارتينيز بعرض الميرينغي “لأنه ريال مدريد، فنحن لا نتحدث عن أي ناد”، على حد قوله.

وكان مارتينيز قد وصف، أمس، الأنباء حول انتقاله إلى ريال مدريد، بـ”الشائعات والتكهنات”، لكنه رفض في نفس الوقت تقديم توضيحات بشأن مستقبله.