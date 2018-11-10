لاعب المنتخب الأرجنتيني أولى صفقات ريال مدريد الشتوية :

أكّد رودولفو دونوفريو، رئيس نادي ريفيربليت الأرجنتيني أن نظيره الإسباني ريال مدريد في مفاوضات جدّية من أجل التعاقد مع لاعب وسط النادي إكسيكيل بالاسيوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلًا عن تصريحات رودولفو لإذاعة “كادينا سير” المحلية في إسبانيا، فإن المفاوضات الرسمية بين الجانبين كانت ستبدأ عقب لقاء السوبر كلاسيكو بين ريفيربليت وبوكا جونيورز اليوم السبت في ذهاب نهائي كأس كوبا ليبرتاردوس قبل الغائه بسبب سوء الأحوال الجوية، والذي سُيقام على ملعب لامبومونيرا معقل البوكا.

“لقد اتصل إيميليو بوتراجينيو بمديرنا إنزو فرانسيسكولي، من أجل إخباره باهتمامه بإكسيسل بالاسيوس، عندما ننتهي من هذا -المباراة- سنجلس ونتفاوض”، كان هذا رد رودولفو عند سؤاله حول مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع بالاسيوس.

وأكمل “من المحتمل بعدما سمعته، وبعد اهتمام الأندية الأوروبية بضم بالاسيوس، فإن اللاعب سيلعب في أوروبا الموسم القادم”.

وبحسب ما نشرته الصحيفة الإسبانية، فإن ريال مدريد قد أتّم الاتفاق بالفعل قبل أسبوع مع اللاعب ووكيله، وقد تُغلق الصفقة بقيمة 20 مليون يورو، أكثر من الشرط الجزائي الموجود بعقد اللاعب في الأساس، وسيتم الإفصاح رسميًا عنها بعد إياب كأس كوبا ليبرتادورس بعقد يمتد لخمس سنوات.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، يعتبر أحد أعمدة المدرب مارسيلو غالاردو ولعب هذا الموسم 27 مباراة بالدوري المحلي و9 في كأس كوبا ليبرتادورس، فضلًا عن كونه لاعبًا أساسيًا في فريق المليونيرات بنهائي البطولة ضد بوكاجونيورز.

عقد خرّيج أكاديمية ريفيربليت، يمتد مع الفريق حتى صيف 2021 وبشرط جزائي لا يكاد يصل إلى 15 مليون يورو، وله مشاركتان مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، المركز المفضل له هو الوسط الدفاعي، مع إمكانية المشاركة كصانع ألعاب في بعض الأحيان.

وكان وكيل أعمال اللاعب قد تحدث الأسبوع الماضي حول محادثات ريال مدريد مع موكله، حيث قال ريناتو كوراسي..

“اهتمام ريال مدريد موجود منذ فترة طويلة، لقد كان ذلك منذ كأس العالم لأقل من 17 عاماً، لذا فقد مر أكثر من ثلاث سنوات، ما قلناه لريال مدريد هو أن تتم الصفقة ثم يتركونه هنا لمدة ستة أشهر، لذلك يمتلك بالاسيوس العديد من الإحتمالات، مثل لعب نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز والفوز ما سيجعله يشارك في كأس العالم للأندية”.

“هو بحاجة لدقائق لعب، حتى يستطيع الإنضمام للمنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا، بعد ذلك سينضم إلى ريال مدريد في جوان وسيبقى هناك، لأنه إذا وصل في جانفي سينضم في منتصف الموسم ونحن نريد أن نبدأ من الصفر”.