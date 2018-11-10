مدرب فيرنرباتشي يعفو عن بن زية :

أكد المدرب المؤقت لنادي فينرباتشي التركي أنه قرر العفو عن لاعب الفريق الجزائري ياسين بن زية، الذي سيعود إلى تشكيلة الفريق يوم الأحد عند استقبال نادي ألانيا سبور لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري، وهو الذي أبعده عن لقاء أندرلخت في منافسة الدوري الأوروبي بعد أن تهجم عليه عبر موقعه في تويتر، فبن زية لم يتقبل التغيير أمام غلطة سراي وانهال بالنقد على مدربه الذي عاقبه بالإبعاد للقاء فقط، حيث قال إيروين كومان: ” نحن بحاجة إلى الفوز وكذلك للانضباط وهذا ما حدث مع بن زية في اللقاء الأخير، الذي سيعود للمشاركة هذا الأحد”.

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