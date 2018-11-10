مدرب نيوكاسل يطلب من الإدارة التحرك لضم براهيمي :

كشفت تقارير إنجليزية أن إدارة نيوكاسل الإنجليزية بدأت في التحرك من أجل تعزيز صفوف الفريق بعد قرب فتح باب الانتقالات نهاية العام الحالي، صحيفة شايلد غازيت الإنجليزية الجهوية كشفت أن إدارة نيوكاسل ستتحرك صوب لاعب الخضر ياسين براهيمي، وهذا بطلب من المدرب رافيال بينيتيز، هذا الأخير يرغب في تعزيز صفوفه بلاعب وسط ميدان خارق ( صانع لاعب مهاري) ويبدو أنه وجد ضالته في براهيمي، اهتمام نادي نيوكاسل ليس بجديد، حيث سبق للماكبايز وأن ارتبطوا بلاعب الخضر في عديد المناسبات سابقا، خاصة منذ عودتهم لقسم الأضواء قبل عام من الآن .

بينيتيز يعرفه جيدا ويراه الحل الأنسب لإعادة بريق الفريق

دائما مع أخبار انتقال براهيمي لنيوكاسل كشفت التقارير أن قدوم براهيمي سيكون أحسن حل للنادي، حيث سيكون ذلك بمباركة المدرب بينيتيز الذي يعرف براهيمي جيدا، وسبق له معاينته في عديد المرات السابقة، وفي حال نجحت الصفقة فإن نيوكاسل الذي يعاني في مؤخرة الترتيب سيحسن وضعه من دون شك، خاصة في حال تدعيم الفريق بأسماء أخرى قوية في مراكز أخرى دفاعية وهجومية .

قيمة الصفقة لن تزيد عن ستة ملايين أورو

المغري في موضوع براهيمي ليس قيمته الفنية فقط والتي تجذب أي نادي، بل أيضا قيمته المالية مقابل انتقاله، الصحيفة السابقة قالت أن صفقة ياسين ستكون في حدود الخمسة ملايين جنيه إستريليني أي قرابة الستة ملايين أورو وهي قيمة لا تذكر مقابل لاعب بحجم براهيمي، وتبدو القيمة المالية للصفقة منتظرة نظرا لقرب نهاية عقد اللاعب وهو ما أشرنا إليه في أعداد سابقة كثيرة، حيث ينتهي عقد ياسين بنهاية الموسم الحالي .

بورقعة-ع

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