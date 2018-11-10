مدوار سيواصل اتخاذ القرارات الانفرادية حتى تتوقف الاتصالات الفوقية؟؟

خرج أعضاء الرابطة الوطنية من اجتماعهم مع رئيس الفاف “سمن على عسل” مع رئيسهم عبد الكريم مدوار، الذي اشتكوا من تصرفاته لرئيس الفاف وقراراته الانفرادية التي تتخذ في ساعات متأخرة من الليل دون استشارتهم، حيث وعدهم ابن الشلف بفتح صفحة جديدة معهم وتبني طريقة جديدة في العمل وهو وعد جديد من البرلماني السابق، الذي أكد عقب انتخابه كخليفة لقرباج أنه سيسر البطولة الوطنية بنزاهة وشفافية ولن يرضخ لأي كان، والنتيجة تأجيل جولة كاملة ليلا وبعدها تأجيل لقاء الشبيبة والاتحاد مرغما بأوامر فوقية أكدها هو بنفسه.

القادم أصعب والاتصالات الفوقية ستتسع

كشف لنا أحد أعضاء الرابطة الوطنية أنه متأكد بأن مدوار سيخلف وعده من جديد وهم الأدرى بحال البطولة الوطنية، فالرجل لم يقدر على مقاومة الضغوط في النصف الأول من البطولة وتلقى مكالمتين جعلته يخالف مبادئه، فمبالك في النصف الثاني الذي ستلعب فيه أندية مصيرها بين اللقب والسقوط وهنا سيحرق هاتف مدوار “من الفوق” بما أن الأطراف الفاعلة كثيرة في بلدنا وسيعود من جديد للصراع مع أعضاء الرابطة، الذي قد يضطر للتضحية بهم إرضاء لمن يهتفون له ليلا.

هدنة مؤقتة فقط برعاية زطشي والصراع سيتجدد حتما

رغم الهدنة المعلنة بين مدوار وأعضاء مكتبه التنفيذي، إلا أن كل توابل الصراع موجودة وسيعود إلى العلن بأكثر قوة من الخلاف السابق، فالكل مقتنع بخدمة مصلحة ناديه الذي دخل الرابطة تحت غطائه ومصالح الأندية ستتصادم وستكثر الاتصالات الفوقية على مدوار، بما أن الاجتماع الذي رعاه زطشي كان لتهدئة الوضع وليس لوضع طريقة عمل واضحة تسير بها بطولتنا المريضة.

زطشي أيضا يتحرك بالهواتف ولا يمكنه حماية مدوار

الأمر الأكيد في اجتماع الهدنة الذي نظم برعاية رئيس الفاف، عقب شكوى أعضاء الرابطة، لم يتلق فيه مدوار أية ضمانات من زطشي بدعمه وحمايته لتطبيق برمجته للقاءات البطولة الوطنية أو وعده على الأقل بتقليل تدخل الجهات الفوقية في عمله، فزطشي الذي نصب هو أيضا من فوق، يدرك أنه لا حول ولا قوة له في حجب هذه الاتصالات ومتيقن أن مدوار سيتعرض لضغوطات أكبر مع توالي الجولات وخاصة مع نهاية الموسم.

ماذا سيسرد على الإعلاميين هذا الأحد؟

أكدت الرابطة الوطنية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي أن الرئيس عبد الكريم مدوار سينشط ندوة صحفية هذا الأحد بقاعة المؤتمرات بملعب 5 جويلية بداية من الساعة 11 لتوضيح الرؤى عما حدث في الآونة الأخيرة، وكيفية تسيير الرابطة وخلافه مع أعضاء مكتبه وربما قد يتجرأ ويكشف من يتصل به ليلا لتأجيل اللقاءات، فالأكيد أن مدوار سيكون محاصرا بكم هائل من الأسئلة وهو الذي صنع الحدث في الأيام القادمة.

سيعين أمينا عاما في ظرف 10 أيام

أكد مدوار لأعضاء مكتبه مرغما أنه سيعين أمينا عاما للرابطة في ظرف 10 أيام، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا رغم أهميته منذ تولي ابن الشلف زمام الرئاسة، في حين كلف مسعودان بتشكيل اللجان القانونية للرابطة في الأيام القادمة.

ب-بكوش

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