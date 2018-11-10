مشاركة مبولحي الأحد معلقة والطاقم الطبي سيفصل فيها اليوم :

رغم جاهزية حارس الخضر رايس وهاب مبولحي وتدربه مع المجموعة منذ قرابة الأسبوع، إلا أن الصحافة السعودية خاصة المقربة من الاتفاق كشفت يوم أمس أن ظهور مبولحي في لقاء النصر غدا الأحد في الدوري المحلي ليس أكيدا، الصحافة السعودية قالت أن مبولحي ليس جاهزا بنسبة كاملة وأن قرار مشاركته سيكون بيد المدرب اليوم السبت أو حتى غدا الأحد قبل بداية اللقاء، ورغم ذلك مالت التقارير السعودية صوب مشاركة الرايس، حيث قالت أنه جاهز وأن المدرب سيؤخر البت في أمر مشاركته كإجراء احترازي فقط .

مدرب الاتفاق: ” مشاركة مبولحي ليست أكيدة ”

في وقت لاحق من عشية أمس الجمعة نشط مدرب نادي الاتفاق ليوناردو راموس ندوة صحفية تكلم فيها عن لقاء النصر، وكما كان متوقعا أشار راموس لحالة مبولحي، حيث فاجأ الحضور بالتأكيد على أن مشاركة مبولحي ليست أكيدة، راموس كشف أنه سينتظر التصريح الطبي الذي سيقرر ما إذا كان مبولحي جاهزا أم لا، وبعد تصريح مدرب الاتفاق عادت الخيبة لتخيم على معاقل الاتفاق التي استبشرت خيرا بمشاركة الرايس ضد النصر، الحديث عن جاهزية مبولحي لا بد أن يرتبط بقدرته على اللحاق بلقاء الطوغو، حيث سيبدأ تربص المنتخب مباشرة بعد لقاء النصر وعدم ظهور مبولحي فيه سيعني أن مشاركته ضد الطوغو معلقة.

بورقعة-ع

مرتبط