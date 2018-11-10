هني: “سعيد بالتسجيل وبمساعدة سبارتاك على الفوز”

أدلى لاعب الخضر ونادي سبارتاك موسكو سفيان هني بتصريحات بعد نهاية لقاء فريقه الأخير سهرة الخميس ضد غلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي، هني عبر عن سعادته الكبيرة بالفوز وقال: ” لقد كان لقاء صعبا جدا ضد فريق قوي لكن الانتصار كان هو الأهم، أنا سعيد جدا لأنني سجلت هدفا وسعيد أيضا لأنني ساعدت فريقي على الخروج بانتصار، بعد تأخرنا بثلاثة أهداف في الشوط الأول كانت الأمور صعبة علينا لكننا عرفنا كيف نقلب الأمور في الثاني، صحيح أن الأداء لم يكن مثاليا لكن الأهم هو الخروج منتصرين “.

“أعد الأنصار بتحسين الأداء مستقبلا ”

بعد ذلك تكلم هني عن الأثر الإيجابي لنتيجة لقاء غلاسكو رينجرز على مستوى ونتائج الفريق في قادم الجولات واللقاءات وأنهى تصريحاته بالقول “أستطيع أن أقول أن اللحظات التي نمر بها في سبارتاك ليست مثالية، لقد خسرنا الكثير من اللقاءات على أرض ملعبنا، نعد الجميع أننا سنتحسن ونتجاوز الأخطاء، الآن علينا أن نكون سعداء بهذا الفوز خاصة لأنصار النادي ومحبيه” .

بورقعة-ع

مرتبط