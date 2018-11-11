أسطورة السيتي: “محرز لاعب رائع ومثالي “

استضاف الموقع الرسمي لناد مانشستر سيتي أسطورة النادي مايك سمبري للحديث عن أحسن لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة وهو رياض محرز، مايك سمبري أبدى إعجابه الكبير بالدولي الجزائري حتى وصل لوصفه بالكريمة التي توضع على الكعكة، وقال: “محرز لاعب رائع، أستطيع القول أنه مثل الكريمة التي توضع على الكعكة، لأنه يملك الجودة للحصول على الكرة بالإضافة لتمريراته الرائعة، بالنسبة لي هو لاعب مثالي ويملك مستوى كبيرا، أعتقد أنه سيكون لاعبا رائعا جدا في حال واصل على نفس هذا النهج مع المان سيتي”.

بورقعة-ع

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