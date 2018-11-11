إنريكي يعود إلى كامب نو :

تواجد لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، في مدرجات ملعب “كامب نو”، اليوم الأحد، لمتابعة مباراة برشلونة وريال بيتيس، بالجولة الـ12 من الليغا.

وتُعد هذه المباراة الأولى التي يحضرها إنريكي، في معقل البلوغرانا، كمدرب لمنتخب إسبانيا، بعد توليه المسؤولية الصيف الماضي.

وكان إنريكي قد حضر تتويج برشلونة، بلقب كأس السوبر الإسباني، في مدينة طنجة المغربية، على حساب إشبيلية.

وتابع مدرب البارسا السابق، ثلاثي الفريق، سيرجي روبيرتو، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، إلى جانب حارس ريال بيتيس، باو لوبيز، الذين ضمهم لقائمة “لاروخا” لمواجهة كرواتيا، في دوري الأمم الأوروبية، وملاقاة البوسنة والهرسك وديًا.