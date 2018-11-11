استقالة فينتورا من تدريب كييفو فيرونا :

تقدم الإيطالي جيامبيرو فينتورا، اليوم الأحد، باستقالته من تدريب فريق كييفو فيرونا، وذلك بعد تحقيقه لنقطة وحيدة فقط خلال 4 مباريات، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأكد بعض لاعبي الفريق أن المدرب أعلن استقالته أمامهم في غرفة خلع الملابس عقب التعادل اليوم أمام بولونيا (2-2) في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي (السيري آ).

وتولى فينتورا (70 عامًا) مسؤولية تدريب كييفو في منتصف أكتوبر الماضي وخسر في 3 مباريات متتالية، أولا أمام أتالانتا (1-5) على ملعبه، ثم (1-2) أمام كالياري، و(0-2) أمام ساسولو.

وكان لقاء اليوم بمثابة الضربة القاضية، حيث انتهى بنتيجة التعادل (2-2)، بعد أن كان فريقه متقدما بهدفين لواحد.