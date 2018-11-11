المنتخب النسوي ينهزم وديا أمام كوت ديفوار :

مني المنتخب النسوي الجزائري بخسارة أمام المنتخب الإيفواري في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس في أبيدجان بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في انتظار اللقاء الثاني الذي سيلعب بعد يومين أمام نفس المنتخب ويندرج اللقاء ضمن تحضيرات تشكيلة المدربة راضية فرتول للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للسيدات، أين سيستهل المنتخب الجزائري المنافسة بمواجهة منتخب غانا يوم 17 نوفمبر الجاري، للتذكير فإن المنتخب الجزائري يقوم بتربص تحضيري في كوت ديفوار والطاقم الفني يبحث عن التشكيلة المثالية التي سيبدأ بها المنافسة.

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