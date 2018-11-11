بلفوضيل يكتفي بالدكة وهوفنهايم يواصل الزحف :

اكتفى لاعب الخضر ونادي هوفنهايم إسحاق بلفوضيل بالبقاء على دكة البدلاء في لقاء أوغسبورغ الذي أقيم يوم أمس، ومن دون شك، فإن مدرب النادي قرر القيام بمبدأ المداورة لأن الجزائري شارك في أقوى اللقاءات في الفترة الأخيرة، بالعودة للقاء فقد انتهى بفوز رفقاء الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد، وهو النصر الذي سمح لهم بالزحف أكثر نحو المقدمة، حيث باتوا في المركز السادس لأول مرة هذا الموسم بعد بداية أكثر من سيئة.

بورقعة-ع

مرتبط