بن رحمة يواصل التألق في “الشامبيان شيب” :

قدم لاعب الخضر ونادي برنتفورد محمد السعيد بن رحمة مستوى جيدا جدا في لقاء فريقه الأخير ضد نادي كوينز بارك رانجرز والذي أقيم يوم أمس السبت، بن رحمة لعب 84 دقيقة ورغم خسارة فريقه، إلا أنه كان أكثر من مميز، حيث منحه موقع “صوفا سكور” الخاص بالإحصائيات تقييما قدره 7.7 من 10 كأحسن لاعب من جانب فريقه ومن ضمن الأحسن في اللقاء ككل، لاعب نيس السابق يواصل تقديم أفضل المستويات على أمل أن يلفت انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يضعه في مفكرته وسبق وأكد رغبته في معاينته، بالعودة للقاء فقد انتهى بخسارة رفقاء بن رحمة بثلاثية مقابل هدفين وهي نتيجة جمدت رصيدهم عند النقطة21 وأبقتهم في المركز 15 وهو مركز جد متأخر.

بورقعة-ع

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