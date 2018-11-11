بن زية يفك ارتباطه مع وكيل أعماله :

كشفت تقارير تركية يوم أمس، أن وكيل أعمال بن زية قرر التخلي عن لاعبه الجزائري بسبب ما بدر منه تجاه مدربه، وكيل أعمال بن زية اعتبر أن ذلك يعتبر قلة احترام ولذلك فك ارتباطه بلاعب ليل السابق، ولا يبدو الأمر منطقيا لأن وكيل أعمال بن زية هو صديقه المقرب، ومن دون شك فإن المعني هو القائم بأعماله في تركيا والذي كان وراء ضمه لنادي فينرباتشي قادما من ليل، ورغم أن الأمر لن يؤثر كثيرا على بن زية، إلا أن صورة اللاعب باتت في الحضيض حتى أصبح ينظر له أنه لاعب غير منضبط .

استأنف التدريبات مع المجموعة

عقب قرار مدرب فينرباتشي بالعفو أخيرا عن اللاعب الجزائري ياسين بن زية وأعاده للتدريبات، أورد الموقع الرسمي للنادي التركي يوم أمس صور للحصة التدريبية وظهر في بعضها بن زية، ما يؤكد فعلا أنه تم العفو عنه، وكان بن زية قد أبعد عن الفريق منذ يوم الإثنين الماضي وضيع بسبب ذلك لقاء أندرخلت في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، ويعود سبب معاقبة بن زية للمنشور المسيء الذي وضعه على حسابه الرسمي على إنستغرام وهاجم فيه المدرب بقوة بسبب تغييره بين شوطي الداربي ضد غلطة سراي.

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