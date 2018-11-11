بونجاح يتوج بلقب هداف رابطة أبطال أسيا :

توج أمس المهاجم الجزائري في صفوف نادي السد القطري بغداد بونجاح رسميا بلقب هداف منافسة رابطة أبطال آسيا، التي انتهت أمس بلعب اللقاء النهائي والتي فاز بها نادي كاشيما إنتلرز الياباني وتمكن الهداف الجزائري من توقيع 13 هدفا مع ناديه حتى النصف النهائي، وهو الدور الذي ودع منه المنافسة ويعتبر تتويج بونجاح أكثر من مستحق وهو الذي يبصم على موسم كبير جدا تمكن فيه من تسجيل 32 هدفا بين رابطة الأبطال والدوري القطري الذي يحتل صدارته في الوقت الحالي بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، كما أن بونجاح يعتبر حاليا أكثر مهاجمي المنتخب الوطني جاهزية والآمال معلقة عليه لقيادة الخضر نحو تحقيق الفوز يوم 18 نوفمبر في العاصمة الطوغولية لومي.



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