تاهرات يسقط برباعية ومسلوب يطرد :

واصل نادي لانس الفرنسي نتائجه السيئة وسقط للقاء الثالث على التوالي في الليغ 2، رفقاء الدولي الجزائري مهدي تاهرات انهزموا عشية أمس برباعية كاملة مقابل هدفين في لقاء فالنسيان لحساب الجولة الـ 14 ما أدى لتراجعهم للمركز الرابع وخروجهم من مراكز الصعود لأول مرة هذا الموسم، اللقاء عرف مشاركة تاهرات كأساسي والذي قدم مستوى متوسطا لأقل من المتوسط وهو مستوى لا يريد بلماضي رؤيته من دون شك في لقاء الطوغو المقبل، كما عرف مشاركة الجزائري الآخر وليد مسلوب والذي طرد قبل نهاية اللقاء بثوان بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الخصم .

بورقعة-ع

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