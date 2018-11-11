ساري يكتب رقمًا باسمه في تاريخ البريميرليغ

واصل الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، كتابة التاريخ بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تعادل فريقه سلبيًا مع إيفرتون، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من البريميرليغ.

ووفقًا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن ساري بات أول مدرب ينجح في تحقيق سلسلة من عدم الخسارة خلال أول 12 مباراة له بالدوري الإنجليزي.

وتولى ساري تدريب تشيلسي مطلع الموسم الجاري خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي، لينجح المدرب الإيطالي في قيادة البلوز لعدم الخسارة خلال 12 مباراة على التوالي بالبريميرليغ.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 28 نقطة، في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 19 نقطة، في المركز التاسع.