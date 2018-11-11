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عطال يسجل أول أهدافه مع نيس ويختر رجل اللقاء :

11 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 69 زيارة

دشن اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال عداده من الأهداف مع ناديه نيس وذلك في مواجهة نادي نيم أمس لحساب الجولة 13 من الليغ 1 الفرنسية، أين كان وراء الهدف الأول والوحيد في اللقاء عند الد61 مانحا فوزا مهما لفريقه، فعطال الذي شارك في منصب وسط ميدان على الجهة اليمنى قدم مستوى كبير جدا نصبه رجل للقاء حسب موقع هوسكورد الذي منحه علامة 8.7 كأحسن لاعب فوق أرضية الميدان وكل هذا سيخدم مصلحة اللاعب قبل مواجهة الطوغو التي سيدخل التربص الذي يسبقها بمعنويات في السماء.
ب-ب

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