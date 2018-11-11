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غزال بمستوى ممتاز رغم تعادل فريقه :

11 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 29 زيارة

عجز نادي ليستر سيتي عن تحقيق فوز كان في المتناول وتعادل سلبا أمام الضيف بيرنلي في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت لحساب الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اللقاء عرف مشاركة لاعب الخضر رشيد غزال كأساسي، حيث لعب كامل التسعين دقيقة وبصورة مفاجئة قدم لاعب ليون السابق مستوى أكثر من رائع وكان أحسن لاعب من جانب فريقه، حيث قاد عديد الحملات الهجومية وكان وراء أغلب كراته الأمامية حتى أنه كان وراء العديد من المحاولات بنفسه اصطدمت أحسنها بالعارضة بعد رأسية جميلة، غزال أثبت مرة أخرى أنه موهبة كبيرة لكنه أثبت أيضا أنه لاعب متذبذب المستوى ففي لقاءات يقدم مستوى كبيرا ويظهر كأنه لاعب رائع وفي لقاءات أخرى يظهر وكأنه لاعب درجة ثانية يدفع للتساؤل كيف وصل للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز .
بورقعة-ع

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