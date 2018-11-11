الرئيسية / آخر الأخبار / فارس يلعب تسعين دقيقة ويريح بلماضي :

فارس يلعب تسعين دقيقة ويريح بلماضي :

11 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 72 زيارة

أزاح الدولي الجزائري في صفوف نادي سبال محمد فارس كل الشكوك حول إمكانية غيابه عن لقاء المنتخب الوطني أمام الطوغو، وذلك عقب مشاركته كأساسي في اللقاء الذي استقبل فيه فريقه نادي كالياري لحساب الجولة الثانية عشرة من الكالتشيو الإيطالي، وهو اللقاء الذي انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة مبقيا سبال في مؤخرة الترتيب ويتواجد في طريق مفتوح نحو العودة إلى الدرجة الثانية التي أتى منها بداية الموسم، ما يهمنا هو مشاركة فارس في كامل أطوار اللقاء في منصب وسط ميدان على الجهة اليسرى ورغم أن مستواه كان بعيدا عن المأمول، تبقى مشاركته لتسعين دقيقة مفيدة جدا قبل تنقله إلى الجزائر للدخول في تربص الخضر بداية من يوم الاثنين.
ب-ب

شاهد أيضاً

استقالة فينتورا من تدريب كييفو فيرونا :

تقدم الإيطالي جيامبيرو فينتورا، اليوم الأحد، باستقالته من تدريب فريق كييفو فيرونا، وذلك بعد تحقيقه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved