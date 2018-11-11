فارس يلعب تسعين دقيقة ويريح بلماضي :

أزاح الدولي الجزائري في صفوف نادي سبال محمد فارس كل الشكوك حول إمكانية غيابه عن لقاء المنتخب الوطني أمام الطوغو، وذلك عقب مشاركته كأساسي في اللقاء الذي استقبل فيه فريقه نادي كالياري لحساب الجولة الثانية عشرة من الكالتشيو الإيطالي، وهو اللقاء الذي انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة مبقيا سبال في مؤخرة الترتيب ويتواجد في طريق مفتوح نحو العودة إلى الدرجة الثانية التي أتى منها بداية الموسم، ما يهمنا هو مشاركة فارس في كامل أطوار اللقاء في منصب وسط ميدان على الجهة اليسرى ورغم أن مستواه كان بعيدا عن المأمول، تبقى مشاركته لتسعين دقيقة مفيدة جدا قبل تنقله إلى الجزائر للدخول في تربص الخضر بداية من يوم الاثنين.

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