فيغولي يتوج عودته للتشكيلة الأساسية بمستوى كبير :

قاد الدولي الجزائري سفيان فيغولي ناديه غلطة سراي إلى تحقيق فوز كبير خارج قواعده عندما فاز على مضيفه نادي قيصري سبور بثلاثية دون رد في اللقاء، الذي جمعهما أمس لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي الممتاز وهو الفوز الذي وضعه في وصافة الترتيب على بعد أربع نقاط عن المتصدر باشاك شهير، من جانب غلطة سراي فقد أعاد المدرب فاتيح تيريم لاعبه الجزائري إلى التشكيلة الأساسية، التي غاب عنها في آخر لقاء من رابطة أبطال أوروبا وهي العودة التي كانت أكثر من موفقة للاعب الخضر الذي كان وراء الهدف الأول لفريقه بعد تسديدة قوية ردها الحارس لتجد زميله الذي أسكنها شباك، ما قدمه فيغولي جعله يواصل اللعب حتى الدقيقة 88 وباصما على مستوى أكثر من جيد سيرشحه أيضا للتواجد في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني للمرة الثانية على التوالي، عند مواجهة منتخب الطوغو الأسبوع القادم.

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