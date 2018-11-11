قديورة يواصل الظهور كأساسي :

أخفق نادي نوتينغهام فوريست في الفوز على الضيف نادي ستوك سيتي في إطار الجولة السابعة عشرة من الدرجة الأولى الإنجليزية “الشامبين شيب” بعد انتهاء اللقاء على وقع التعادل السلبي، من جانب أصحاب الأرض كان الدولي الجزائري عدلان قديورة حاضرا في اللقاء من البداية في وسط الميدان الدفاعي مقدما مستوى مقبولا على العموم نال بموجبه علامة 7.1، غير أن نتيجة اللقاء حتمت على المدرب استبداله والزج بمهاجم بحثا عن تسجيل الأهداف، وذلك في الدقيقة 76، هذا ويبقى قديورة من أكبر اللاعبين الجزائريين مشاركة غير أن بلماضي قرر إبعاده عن قائمة المنتخب الوطني تحسبا لمواجهة الطوغو يوم 18 نوفمبر الجاري.

ب-ب

مرتبط