لوف يؤكد عدم معاناة ألمانيا من المرض البافاري :

أعرب يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، عن اعتقاده بأن فريق بايرن ميونخ لا يزال بإمكانه الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الألماني، حتى بعد الخسارة الأخيرة مساء أمس السبت أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-3.

تجدر الإشارة إلى أن بوروسيا دورتموند يتصدر جدول الدوري الألماني في الوقت الراهن وبفارق 7 نقاط عن البايرن.

وقال لوف: “واضح أن البافاريين تراجعوا الآن بضع نقاط بعد أن كانوا تمكنوا من الدفاع عن لقب البطولة 6 مرات متتالية، ومن الطبيعي أن تكون هناك مرحلة كهذه، كما أن الفريق يمر الآن ببعض التغيير”.

وأضاف لوف: “يتعين على المرء أن يضع في حسبانه الآن أن البافاريين يمكنهم دائما العودة وبإمكانهم تحقيق سلسلة (من الانتصارات)، فهم جيدون في هذا على نحو خاص”.

واستبعد لوف أن يكون للموقف غير المعتاد في بايرن، تأثير على أداء المنتخب الألماني في مباراته الودية أمام نظيره الروسي يوم الخميس المقبل وفي مباراته أمام المنتخب الهولندي بعد ذلك بـ4 أيام في دوري أمم أوروبا، وقال ” ليس لدي شعور أنهم (لاعبو بايرن) سيحضرون إلى المنتخب بمشاكلهم”.

وأضاف لوف: “أعتقد أن كل اللاعبين الموجودين في قائمتنا، يتمتعون بلياقة جيدة”.

يشار إلى أن 6 من لاعبي المنتخب كانوا يشاركون أمس في صفوف بايرن أمام بوروسيا دورتموند، بينهم جيروم بواتينغ الذي استبعده لوف من تشكيل المنتخب في مباراة هولندا.

ووصف لوف مباراة أمس بأنها كانت ممتعة وسريعة الإيقاع واتسمت بتركيز لا يمكن تصديقه، وأضاف أن الفريقين لعبا بمستوى عال حتى بايرن بالرغم من خروجه من الملعب خاسرا.

ويسعى لوف خلال مباراة فريقه أمام هولندا إلى الحيلولة دون خروج فريقه من المجموعة الأولى، وأضاف أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في التأهل لبطولة أمم أوروبا 2020.