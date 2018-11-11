مدرب البرازيل يُسعد المدرديستا :

حملت تصريحات المدرب البرازيلي “تيتي” العديد من الأخبار السارة لمستقبل النادي الأبيض الإسباني، بعدما أشاد بقدرات اللاعب الشاب رودريغو غوس المنتظر وصوله إلى ريال مدريد في صيف 2019 المقبل.

ويرى “تيتي” أن رودريغو في الوقت الحالي أكثر نضجا من مواطنه فينيسيوس جونيور رغم كون لاعب سانتوس رودريغو أصغر منه بقرابة الستة أشهر.

ريال مدريد تعاقد مع فينيسيوس جونيور مقابل 45 مليون يورو قادما من صفوف فلامنغو البرازيلي في صيف 2018 بينما ينتظر وصول رودريغو قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو في الصيف المقبل.



وقال تيتي مدرب منتخب البرازيل في تصريحات لصحيفة “غلوبو” البرازيلية: ” فينيسيوس جونيور؟ عقب خروجه من البرازيل نجح في التأقلم سريعا في تدريبات ريال مدريد لكنه لم يشارك بشكل منتظم، لذا أرى أنه مرة بفترة صعبة، مع ذلك أثق كثيرا في قدراته”.

وتابع تيتي: ” أجريت محادثات مع مدرب منتخب الشباب تحت 20 سنة، وأخبرني أن فينيسيوس يمتلك مهارات كبيرة وسيبهر الجمهور، يلعب بطريقة بسيطة وبهدوء، بالإضافة لكونه مُخادعًا”.



وأكمل: ” روديغو؟ لديه جودة كبيرة هو الآخر، سألت غاير بينتورا، مدرب نادي كورينثيانز، أخبرني أن رودريغو لاعب مخضرم، وناضج في قرارته، كما أن لديه القدرة على اختراق دفاعات أي منافس والسيطرة على الكرة وسط الضغوطات، وتغيير اتجاهه، وإذا منحته المساحات، تراه يركض ويتسلل بين اللاعبين، إنه رائع في اتخاذ قراراته وهز الشباك”.

وختم مدرب البرازيل تصريحاته: ” رودريغو يبدو لي كلاعب يبلغ من العمر 25 عاما لكنه بحاجة فقط للقوة الجسمانية، أما فينيسيوس لديه قوة جسمانية كبيرة وعقلية جديدة ويعي جيدا كيف يسمع إلى المدربين ويطور من قدراته”.

يذكر أن فينيسيوس أصبح لاعب هام في تشكيلة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدرب الحالي لريال مدريد بعدما كان يعاني بصفة مستمرة تحت قيادة المدرب السابق جولين لوبيتيغي.