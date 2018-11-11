مونشي ينفي شائعة برشلونة :

نفى المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، الإسباني رامون رودريغيز “مونشي”، اليوم الأحد، بشكل قاطع شائعات رحيله عن الفريق خلال الأشهر القادمة.

وقال “مونشي” في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس)، ردا على ما رددته وسائل الإعلام حول رغبة فريق برشلونة الإسباني في ضمه: “أنا سعيد لعملي هنا وآمل أن أبقى في مكاني لسنوات كثيرة قادمة وأن أستمر في كسب الثقة التي أحظى بها في الوقت الحالي، وأطالب الجميع بالكف عن الحديث حول رحيلي، لأنه لا توجد لدي نية حول الرحيل عن روما”.

وأضاف: “ما زال علي التحسين من نفسي لأقوم بعملي بشكل أفضل، وما يدور في رأسي حاليا هو البقاء في روما لأطول وقت ممكن”.

ويشغل “مونشي” منصب المدير الرياضي لروما منذ أفريل 2017، وهو العام الذي وصل فيه الذئاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، منذ آخر وصول لهم في عام 1984 الذي خاضوا فيه النهائي أمام ليفربول وخسروا بضربات الترجيح.